تراجع أسعار الذهب قبيل الإعلان عن بيانات تضخم الاقتصاد الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب قوة الدولار الأمريكي مع ترقب الاقتصاديين والمستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين في الدولة الأمريكية والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من اليوم من أجل تحديد توقعات معدلات التضخم الاقتصادي وتحديد موقف البنك المركزي الأمريكي تجاه رفع أسعار الفائدة.

وقد هبط المعدن الأصفر خلال المعاملات الفورية بنسبة 0,2% ليسجل 1319,87 دولار للأوقية الواحدة، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم خلال شهر أبريل السابق لعام 2017 بنسبة 0,1% ليسجل سعر الأوقية 1320 دولار.

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وقد ارتفعت مؤشر العملة الأمريكية الدولار الذي يتم من خلالها قياس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية الستة بنسبة 0,12% ليسجل 90,004، ومن المقرر أن تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار بيان عن مؤشر أسعار المستهلكين اليوم.

وقد توقع الاقتصاديون أن تسجل معدلات التضخم الاقتصادي الأساسية السنوية بنسبة 1,8% خلال شهر فبراير لعام 2018 وهو نفس مستويات معدل التضخم خلال شهر يناير السابق لعام 2018.

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