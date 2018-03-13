إبراهيم مدني: مصر تمتلك معايير ثابتة في مجال التمويل العقاري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الرئيس التنفيذي لشركة تقييم التكنولوجيا العالمية ابراهيم مدني حيث أعلن أن الدولة المصرية تمتلك من المعايير الثابتة التي تم إعلانها من خلال جريدة الوقائع المصرية للتقييم العقاري حيث تشمل تلك المعايير الأساسية التي يتم استخدامها في جميع تعاملات نشاط التمويل العقاري من الخبراء.

وأوضح إبراهيم مدني من خلال مشاركته في فعاليات جلسة اليوم الثاني من مؤتمر سيتي سكيب العقاري إن المعايير العقارية المصرية تواكب المعايير الدولية مثل معيار IVS إلى جانب معايير الممارسة المهنية، وأضاف أن تلك المستجدات وكذلك المتغيرات الاقتصادية العديد داخل المجتمع المصري تؤثر على عملية التقييم العقاري.

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وأضاف أن هناك أكثر من ستة وعشرين جهة معتمدة في الدولة المصرية من أجل التقييم العقاري ومنها أربعة جهات يتم الاستعانة بها من قبل الدولة المصرية وتتمتع بشهرة وثقة كبيرة وتأتي على قائمتها “الهيئة العامة للرقابة المالية” والبنك المركزي المصري الذين يختصان بمهام التدريب والرقابة للمقيمين بشكل دوري.

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