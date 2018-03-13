الكويت ومصر توقعات 5 اتفاقيات اقتصادية لتنمية سيناء بـ5 مليار جنيه

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تابع موقع مصر 365 توقيع الدولة المصرية مع الدولة الكويتية اليوم الموافق يوم الثلاثاء خمس اتفاقيات اقتصادية بقيمة إجمالية سجلت 86,1 مليون دينار كويتي أي ما يعادل خمسة مليارات جنيه مصري في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقد وقع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر نيابة عن الجانب المصري فيما مثل الجانب الكويتي الدكتور عبدالوهاب بدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية.

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وأعلنت الدكتورة سحر نصر قائلة “إن الجهود التنموية تسير في شبه جزيرة سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات السكن والتعليم والصحة والانتقال لأهالي سيناء إلى جانب العمل على توفير مياه نظيفة وإقامة عدد من التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية من أجل استقبال الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية المتعددة بسيناء”.

وصرح الدكتور عبدالوهاب البدر عن حرص الصندوق الكويتي للتنمية لدعم جمهورية مصر العربية وخصوصاً في المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء في إطار دعم المؤسسات العربية لتلك المشروعات والتزام الصندوق بدعمه لها، وأكد على أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التي يتم إجرائها اتفاق عليها خلال الوقت الراهن ليتم التوقيع عليها.

وأضاف أن صندوق الكويت للتنمية قد قام بتمويل ما يقارب من خمسة وأربعين مشروع في الدولة المصرية في مجالات مختلفة ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصناعة والنقل، وأشار إلى منح الدولة الكويتية ما يعادل من 2,8 مليار دولار أمريكي إلى جانب منحه ودعم فني تقدر بحوالي 13,5 مليون دولار.

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