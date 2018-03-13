الأهلي يصدر للمواطنين 8 آلاف شهادة أمان بقيمة 15 مليون جنيه

Advertisements

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري “يحيى أبو الفتوح” اليوم خلال مجموعة من التصريحات، أن البنك الأهلي قد تمكن من إصدار ما يقرب من 8 آلاف شهادة أمان للمصريين للمواطنين، مضيفا أن قيمة الشهادات التي أصدرها البنك قدرت بنحو 15 مليون جنيه.

وتقوم الشهادة بتوفير حماية تأمينية للمواطنين المصريين، حيث تستهدف الشهادة من خلال تلك الحماية محدودي الدخل من المواطنين والعمالة المؤقتة أو الموسمية، وتبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، وتقوم البنوك بمنحها للمواطن بدءا من عمر 18 سنة وحتى 59 سنة.

Advertisements

هذا كما تقوم شهادة أمان المصريين بمنح المواطن تغطية تأمينية أو معاش شهري، وذلك بالنسبة للمواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المهن المؤقتة أو الموسمية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تتراوح فئات الشهادة من 500 وحتى 2500 جنيه.

وتتمز شهادة أمان المصريين بأن المواطن يقومبسداد قيمتها مرة واحدة فقط في العمر، وتصل قيمة العائد السنوي على الشهادة إلى 16%، يتم تحويل نسبة من العائد إلى حساب الشهادة بحيث يتم احتساب النسبة وفقا لقيمة الشهادة وتبدأ النسبة من 4 جنيهات ومضاعفاتها وحتى 16 جنيه، حيث يتم توفير معاش شهري أو تغطية تأمينية من خلال ذلك.

ويمكن للشهادة الجديدة التي أصدرتها البنوك بتوفير تغطية تأمينية لجميع العاملين ممن لا يملكون عمل دائم أو معاش شهري كافي، كما يمكن منح الشهادة كذلك لأصحاب الوظائف الدائمة، وتقوم البنوك بمنح الشهادة من خلال البطاقة الشخصية فقط، هذا دون الحاجة إلى إجراء كشف طبي.

اقرأ أيضا: