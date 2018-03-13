بنك تنمية الصادرات يدعم الصادرات من خلال إقراض العملاء بتكلفة أقل

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أعلنت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات “ميرفت سلطان” خلال مجموعة من التصريحات أن ما يعادل نسبة 70% من المحفظة التمويلية للبنك قد تم توجيهها إلى الصادرات.

وقد كان هذا الإعلان قد تم بحضور عدد من ممثلي مجموعة من البنوك المصرية وعدد من ممثلي قطاع دباغة الجلود خلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر الصناعات مساء يوم الثلاثاء.

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كما أضافت “ميرفت سلطان” خلال الكلمة التي ألقتها أن البنك يعمل على دعم الصادرات من خلال إقراض العملاء بتكلفة أقل من المطبقة في البنوك خلال الفترة الحالية، هذا ضمن الإجراءات التي يقوم بها البنك والتي يهدف من خلالها دعم الصادرات.

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