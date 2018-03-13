بنك مصر يقوم بتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7%

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
بنك مصر يقوم بتقديم قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7%
محمد الأتربي

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك مصر “محمد الأتربي” خلال مجموعة من التصريحات أن البنك حريص كل الحرص على تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث يقوم البنك بمنح أصحاب تلك المشروعات القروض الميسرة لتمويل المشروعات بما تحتاجه من آلات، وتكون قيمة الفائدة على تلك القروض 7% فقط.

وكان هذا قد تم الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر اتحاد الصناعات يوم الثلاثاء، وقد حضر هذا الاجتماع مجموعة من ممثلي قطاع صناعة ودبغ الجلود وعدد من ممثلي البنوك المصرية.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر خلال الكلمة التي ألقاها أن البنك يقوم بتلك الإجراءات سعيا وراء دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إقامتها في البلاد، هذا بما يتفق مع التوجه الحالي للدولة.

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