مواد البناء: زيادة الطلب وراء ارتفاع أسعار الأسمنت في الفترة الحالية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها سكرتير شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية عادل جابر حيث أعلن أن هناك طلب زائد على الأسمنت من أجل تنفيذ العديد من المشروعات العقارية الجديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت داخل سوق مواد البناء المصرية بهذا الشكل.

وأضاف عادل جابر أن أسعار الأسمنت يتم تحديدها من قبل المصانع المنتجة ليه وليس من قبل التجار، وأكد على أن أسعار الأسمنت داخل أسواق مواد البناء المصرية قد شهدت استقراراً خلال العام السابق 2017 ولم تزيد الأسعار إلا مع بداية العام الجديد 2018.

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وأكد أن سعر الأسمنت قد سجل تسعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً مصرياً أما خلال الفترة الحالية فقد سجل سعر طن الأسمنت حوالي ألف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياُ، وأكد سكرتير شعبة مواد البناء أن أسعار الأسمنت قد ارتفعت خلال شهر يناير السابق بما بزيادة تقارب مائة جنيه مصري في سعر الطن، وأشار أن سعر الأسمنت يباع إلى المستهلك في الوقت الراهن بألف ومائة وخمسة جنيه بدلا من ألف وخمسة جنيه.

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