ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملاتها اليوم

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بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الموافق الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوي 17 ألف نقطة، حتى يصل إلى مستوى 17072 نقطة،كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30″بنسبة 0.49%، بينما ارتفع مؤشر “إكس 50″ بنسبة 0.27% وارتفع مؤشر إيجي إكس 20 بنسبة 0.92%”

كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة” إيجي إكس 70″ بمقدار 0.25%، وارتفع مؤشر |إيجي إكس 100″ بنسبة 0.46%،وقد أعلنت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، صعود المؤشر الجماعي بشكل حاد مسجلاً مستوى 17.000 نقطة، كما يتوقع خبراء البورصة أن يواصل صعوده حتى يصل للمستوى 17.300 نقطة”

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