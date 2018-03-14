أسعار الحديد اليوم الاربعاء 14/3/2018 في الأسواق المصرية

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استقرت أسعار الحديد اليوم الاربعاء 14/3/2018، لتستقر بنفس أسعار الأمس، حيث سجل سعر طن حديد عز 12500 جنيه من المصنع، أما للمستهلك فقد سجل 12600 جنيه، وهذه الأسعار لمناطق الوجه البحري، أما مناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

أما حديد المصريين فقد سجل 12500 جنيه، تسليم مصنع، وسجل 12600 جنيه للمستهلك، لمناطق الوجه البحري، أما لمناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

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وسجل سعر طن الحديد مصنع “بشاي” 12500 جنيه للمستهلك، تسليم مصنع، أما للمستهلك 12600 جنيه لمناطق الوجه البحري، أما لمناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

وسجل سعر طن حديد “العتال” 12500 تسليم مصنع، أما للمستهلك فقد سجل 12600 لمناطق الوجه البحري، أما لمناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد “عطية” 12500 جنيه تسليم مصنع، وللمستهلك 12600 جنيه لمناطق الوجه البحري، أما مناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

وسجل سعر طن حديد “مصر ستيل” 12400 جنيه تسليم مصنع، وسجل 12500 جنيه للمستهلك، لمناطق الوجه البحري، أما لمناطق الوجه القبلي فقد سجل 12600 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصنع “الجارحي” 12500 جنيه تسليم مصنع، أما للمستهلك فقد سجل 12600 جنيه، لمناطق الوجه البحري، أما مناطق الوجه القبلي فقد سجل 12700 جنيه.

بينما ارتفع سعر طن الحديد بمصنع “المعادي” مسجلاً 12400 من المصنع، أما سعر المستهلك فقد وصل 12500 جنيه لمناطق الوجه البحري، أما مناطق الوجه القبلي فقد سجل 12600 جنيه.

أما مصنع حديد “السويس للصلب” فقد وصل سعر طن الحديد تسليم المصنع إلى 12500 جنيه، و 12600 جنيه للمستهلك على مناطق الوجه البحري، مسجلاً 12700 لمناطق الوجه القبلي.

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