المركزي المصري يشكل لجنة من أجل تطوير مزايا شهادة أمان المصريين

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تابع موقع مصر 365 القرار الصادر عن البنك المركزي المصري الذي ينص على تشكيل لجنة لتطوير وتعديد مزايا “شهادة أمان المصريين” والتي تتضمن مجموعة من الخصائص والمميزات بالفعل.

وقد تضمن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل البنك المركزي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة إلى جانب مشاركة “هيئة الرقابة المالية” وعدد من شركات التأمين الأخرى داخل السوق المصري.

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وأعلن أن اللجنة تقوم خلال الوقت الراهن بدراسة كيفية تعدد مزايا شهادة أمان المصريين مثل العمل على توفير تغطية تأمينية في حالات الإصابة أو حالات العجز بدلاً من اقتصارها فقط على استحقاق التغطية التأمينية في حالة الوفاة فقط.

يقوم البنك المركزي المصري برفع نسبة التعويضات في مقابل زيادة فئة شهادة أمان المصريين بحسب المصدر، وقد أعلن رئيس الشركة القابضة للتأمين محمد يوسف في تصريحات له مساء أمس أن الشركة تقوم على دراسة إضافة بعض من المميزات إلى شهادة امان.

وتعد شهادة أمان المصريين هي شهادة ادخارية بنكية تبدأ من خمسمائة جنية مصري ومضاعفاتها حتى ألفين وخمسمائة جنيه مصري بحد أقصى للمواطن الواحد ويتم دفعها مرة واحدة.

وتبلغ مدة شهادة أمان المصريين إلى ثلاثة سنوات ويتم تجدديها تلقائيا لمرتين أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى تسعة سنوات، ويتم إصدار الشهادة من قبل أربعة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة.

ومن مميزات شهادة أمان المصريين أنها تمنح صاحبها فائدة سنوية ثابتة تقدر بحوالي ستة عشر في المئة ليتم صرفها في نهاية مدة الشهادة بعد أن يتم خصم قيمة الأقساط التأمينية والتي يتم تسديدها شهرياً لصالح “شركة مصر لتأمينات الحياة” بقيمة تتراوح ما بين أربعة على عشرين جنيه شهرياً بحسب قيمة الشهادة.

ومن مميزات شهادة أمان المصريين أنها توفر تغطية تأمينية في حالات الوفاة سواء كان الوفاة طبيعية أو ناتجة عن حادث ليتم صرف معاش شهري او تعويض لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات.

وتستهدف شهادة أمان المصريين العمالة المؤقتة وكذلك العمالة الموسمية الذين ليس لهم دخل ثابت، وكذلك تستهدف أيضا الشهادة المرأة المعيلة بما يساعدها على استقرار أسرتها في حالة الوفاة.

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