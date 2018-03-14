توقعات بارتفاع معدلات نمو القطاع الغير نفطي بالسعودية بنسبة 2,7% بعام 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان الرصد الشهري الذي تم إجراؤه من قبل وكالة بلومبرج إيكونوميكس للناتج الإجمالي المحلي في المملكة العربية السعودية، وأعلنت عن توقعه بنمو القطاع الغير نفطي في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر وأسرع من العام السابق 2017 مع ارتفاع الاستثمارات وكذلك زيادة النشاط الحكومي في القطاع.

وأعلنت وكالة بلومبرج إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى أن القطاع غير النفطي في السعودية قد زاد بنسبة 1% خلال شهر يناير السابق لعام 2018، كما تراجعت النسبة المقدرة عن 2,6% المسجلة خلال نهاية العام السابق 2017.

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وأعلن زياد داود الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط تبعاً لما تم إعلانه من قبل “بلومبرج إيكونوميكس” أن تلك الاستثمارات ينبغي أن تكون مرتفعة مع زيادة الإنفاق الحكومي إلى جانب التبرعات الملكية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف قائلاً “نتوقع أن تسجل معدلات النمو الغير نفطي في المملكة العربية السعودية نسبة 2,7% خلال عام 2018، وهو أفضل مما كان عليه خلال السنتين السابقتين”.

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