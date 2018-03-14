معلومات ممتعة عن العملات الرقمية.. تعرف عليها

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كثيراً مننا قد يسمع عن العملات الرقمية، أو النقود الرقمية، وهو ما يسمى الثورة الاقتصادية، والتي خطفت أنظار العالم في الآونة الأخيرة، فهيا بنا عزيزي القارئ نتعرف على أهم الحقائق للعملات الرقمية.

من هو منشئ عملة البيتكوين؟

منشئ البيتكوين هو شخص مجهول الهوية، ولكنه وضع له اسماً مستعار وهو “ساتوشي ناكاموتو”، ويعتبر هو المسؤول عن إنشاء هذه العملة، وأنه كان ينوي أن يطور نظام نقدي لا مركزي، ومن المعتقد أن “ناكاتومو” يمتلك ما يقرب من مليون من عملة البيتكوين.

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تسمية الوحدات الصغيرة من البيتكوين ب “ساتوشي”

وقد لا يعرف البعض أن الوحدات الصغيرة من عملة البيتكوين، يتم استخدامها كوحدات بديلة يطلق عليها إسم الميلي بيتكوين أو ساتوشي، وتعتبر أصغر وحدة بيتكوين وهي بمعدل 0.00000001 بيتكوين، بنسبة مائة بالمليون من عملة البيتكوين.

أغلى بيتزا في العالم كانت تقدر ب 10.000 بيتكوين.

حيث قام المبرمج “Laszlo Hanyecz” بإجراء أول تجربة شراء باستخدام عملة البيتكوين، حيث قام بشراء قطعتين من البيتزا، من “بابا جونز” وقام بدفع 10.000 بيتكوين، فيعد سعر قطعتين البيتزا يفوق الـ 180 مليون دولار، فمن يمكنه شراء قطعة بيتزا بملايين الدولارات.

عند فقدان محفظتك الإلكترونية هذا يعنى أنك فقدت عملاتك الإلكترونية للأبد.

فإذا فقدت المحفظة الرقمية الخاصة بك، ولم تقم بتأمين المفتاح الخاص بك، فمن الممكن أن لا تسترد عملاتك الإلكترونية، ولهذا احرص عزيزي القارئ أن تقوم بعمل نسخة من عنوان محفظتك الرقمية الخاصة بك، وقم بالاحتفاظ بها في مكان آمن.

6 ملايين محفظة رقمية حول العالم

لا يستطيع أحد أن يعرف عدد المحافظ الرقمية حول العالم، ولكن تبعاً للإحصائيات التي أثبتت أن هناك 6 مليون إلى 12 مليون محفظة، تُخزن فيها العملات الرقمية، وأن أكثر من نصف هذه المحافظ يوفر إمكانية الاحتفاظ بأكثر من عملة رقمية واحدة بنفس المحفظة.

موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي من عملة البيتكوين.

ينطق مكتب التحقيقات الفيدرالي دائماً كلمة “توقف”، أما في الوقت الحالي سوف تكون “توقف دعني أري محفظة البيتكوين الخاصة بك”، حيث يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أهم وأكبر ملاك محافظ البيتكوين، وتقدر بما يقرب من 120 مليون دولار.

سوف يكون هناك 21 مليون من عملة البيتكوين فقط.

حيث أنه لا يوجد عرض لا نهائي لهذه العملة، وأن الرقم النهائي المعروف حتى هذه اللحظة هو 21 مليون وحدة بيتكوين، وعند حلول عام 2140 سيتم تعدين آخر عملة من البيتكوين، في هذا الوقت لن تكون هناك أعداد إضافية من هذه العملة.

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