أسعار الدواجن ترتفع اليوم والكيلو يسجل 28 جنيه

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شهدت تعاملات اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن خلال التعاملات وذلك في السوق أو المزارع، في حين أن أسعار البيض على الجانب الآخر قد أظهرت استقرار ملحوظ خلال التعاملات.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور “عبد العزيز السيد” فقد أكد أن أسعار الدواجن قد ارتفعت خلال تعاملات اليوم بقيمة جنيه واحد فقط، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم في السوق إلى 28 جنيه، وكان سعر الكيلو خلال التعاملات في المزارع يقدر بنحو 24 جنيه.

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وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة خلال التصريحات أن سعر كرتونة البيض قد سجل اليوم خلال التعاملات في السوق 34 جنيه، بينما وصل سعر الكرتونة في المزارع إلى 29 جنيه، ووصل متوسط سعر الكتكوت اليوم ما بين 5 وحتى 7 جنيه، بينما سجل سعر الطن من الأعلاف اليوم 7300 جنيه.

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