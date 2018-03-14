بالم هيلز تتوقع زيادة جديدة في أسعار العقارات في 2018 بمقدار 15%

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير “محمد سلطان” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفاع بنسبة ما بين 10 وحتى 15%.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي قام به سلطان اليوم الأربعاء، فقد أكد أن النسبة التي تم توقعها لارتفاع الأسعار صغيرة جدا بالمقارنة بالنسبة التي تم توقعها خلال العام الماضي والتي كانت ما بين 20 وحتى 25%.

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بينما أعلن الرئيس التنفيذي المشارك للشركة “طارق عبد الرحمن” أن جميع الارتفاعات التي طرأت على أسعار مواد البناء قد جاءت متوقعة، خاصة بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه والبرنامج الذي قامت الحكومة بالبدء في تطبيقه بخصوص الإصلاح ورفع أسعار الطاقة، وانعكاس كافة الإجراءات تلك على معدلات التضخم.

هذا وأكد عبد الرحمن خلال التصريحات أن الارتفاعات المتوقعة في أسعار مواد البناء قد خضعت إلى دراسة شاملة من قبل الشركة، وذلك منذ أن قامت الحكومة بالإعلان عن الإجراءات تلك، وشملت الدراسة كذلك تأثير تلك الإجراءات على المشروعات التي ستقوم بها الشركات وكيف يمكن للشركات الحد من أثر هذه القرارات، مؤكدا على أن تلك الإجراءات تؤخذ في الحسبان خاصة خلال الإعداد للمشروعات الجديدة.

كما وذكرت الشركة مؤخرا أنها مقبلة على مشروع جديد مع الحكومة، حيث ستقوم بالإعداد لإنشاء مدينة جديدة بنظام المشاركة مع الحكومة، وستكون المدينة مقامة على مساحة 3 آلاف فدان في أكتوبر.

كما أضاف عبد الرحمن أن الشهر المقبل سيكون الموعد الذي حددته الشركة لبدء التسويق للمشروع الجديد، وستبدأ الشركة بالفعل في إجراءات التنفيض بمجرد الإعلان عن الموافقة من قبل وزير الإسكان بخصوص تخصيص الأراضي، وسيكون هذا خلال 6 أشهر بحيث تقوم الشركة في آخر شهرين من العام الحالي ببدء ضخ الاستثمارات.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الجديد من المتوقع أن يضم نحو 36 ألف وحدة بحيث يكون من بينهم 4 آلاف فيلا بجانب 32 ألف وحدة سكنية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة خلال التصريحات التي قام بها إلى أعداد النسمات المتوقع جذبها، مؤكدا أن الأعداد ستكون مابين 150 ألف وحتى 200 ألف نسمة، كما ستكون الوحدات السكنية مناسبة لجميع الفئات، فهي تبدأ من وحدات تحتوي على غرفة واحدة وحتى الفيلات بالمفهوم الخاص بالجيل الرابع.

هذا وقد أكد أيضا أن مخطط المشروع على وشك الانتهاء، حيث يخضع المخطط ل4 مكاتب عالمية، كما ويضم المشروع مجموعة من المراحل الرئيسية والتي تنقسم إلى مراحل أقل منها، بحيث المرحلة الأولى الرئيسية بمساحة 800 فدان، وتضم المرحلة الأولى عدة مراحل أقل منها من بينها مرحلة تصل مساحتها إلى 300 فدان.

وتعتبر نسبة 26% هي حصة الحكومة من إيرادات المشروع، وسيكون هذا على مدار 12 عام المتوقع خلالها تنفيذ المشروع، كما سيضم المشروع جزء فندقي، وستصل مساحة الشق السكني إلى 320 ألف متر والشق التجاري تصل مساحته إلى 50 ألف متر.

وتقوم شركة بالم هيلز يتطوير مجموعة من المشروعات العقارية والتي تصل أعدادها إلى 18 مشروع، ويعد مشروع القطامية والساحل الشمالي والسادس من أكتوبر في مقدمة تلك المشروعات.

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