طرق لحماية جهازك من الاستغلال في تعدين العملات الرقمية لصالح بعض المواقع الإلكترونية

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هناك مجموعة من المواقع التي تقوم بتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها من العملات عبر جهاز الحاسوب الخاص بك بدون علم منك، حيث تقوم المواقع بعمل هذا بهدف تحقيق دخل إضافي، وبالتالي فإننا سنقدم لك من خلال هذا المقال مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها حماية جهاز الحاسوب الخاص بك ومنع تلك المواقع من استغلاله لصالحها.

يكون جهاز الحاسوب الخاص بك معرض للاستغلال من قبل المواقع في حالة ما كنت من أحد مستخدمي الانترنت في مصر، وذلك وفقا للتقارير التي نشرها “إدوارد سنودن ومعمل المواطن” والتي ذكر خلالها أن شركات الانترنت تحاول زيادة دخلها من خلال تعدين المعادن الرقمية عبر أجهزة المستخدمين.

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الجدير بالذكر أن وجودك خارج مصر كذلك لا يحميك من تعرض جهازك للاستغلال، ولهذا فبشكل عام يمكن القول بأن جهازك معرض للاستغلال من قبل المواقع المختلفة التي تلجأ لتعدين العملات الرقمية بحثا عن المزيد من الربح، حيث يتسبب هذا في ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بك وذلك نتيجة استغلال موارد جهازك، وسنقدم لكم اليوم مجموعة من النصائج التي يمكن تفادي هذا الأمر من خلال تطبيقها على جهازك وهي:

قم باستخدام برنامج “انتي مالوير” وهو أحد البرامج التي تستخدم لمكافحة البرمجيات الخبيثة.

برنامج مكافحة البرمجيات الخبيثة يعد من أسلم الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من مشكلة تعرض جهازك للاستغلال بواسطة المواقع، ومن أفضل البرامج التي يمكن اللجوء إليها هو برنامج Malwarebytes Anti Malware، حيث يتوفر الجهاز بجميه منصات الكمبيوتر، هذا بجانبتميزه بخاصة Web protection، والتي يتم من خلالها إجراء فحص شامل لجميع المواقع التي يتم زيارتها من خلال جهازك.

حيث تقوم بعض المواقع باستغلال اجهزة الزوار في تعدين المعادن الإلكترونية، إلا أن هذا البرنامج يمنع استغلال جهازك بواسطة تلك المواقع، وكذلك يمكنك من تصفح المواقع بسهولة دون التعرض للاستغلال، هذا ويفضل تثبيت البرنامج وعمل Hard Scan لجهازك على الفور للتخلص من أي برامج خبيثة تقوم باستغلال جهازك على الفور.

برنامج Malwarebytes من البرامج الرائعة التي يمكن تحميلها واستخدامها لمدة 14 يوم فقط، بعدها يمكنك شراء النسخة المدفوعة من البرنامج للانتفاع به وكذلك الاستمتاع بجميع المزايا التي يتمتع بها البرنامج.

يمكنك كذلك اللجوء إلى إضافات منع التعدين، وعلى رأسها إضافة منع تعدين البيتكوين، حيث يعتبر متصفح الانترنت هو الوسيط الذي يمكن المواقع من استغلال جهازك، ويمكنك حماية جهازك من خلال استخدام بعض الإضافات التي تمنع تعدين العملات الإلكترونية منها إضافة No Coin والتي تتوفر لمتصفح جوجل كروم وفايرفوكس، وكذلك إضافة Ghostery والتي يمكن استخدامها مع جميع متصفحات الانترنت.

هذا وتقوم تلك الإضافات بإدراج النصوص البرمجية والنطاقات المعروفة المستخدمة في التعدين وتتخلص من التعدين من خلال التحديث المستمر لها، كما تمكنك الإضافة من إنشاء القائمة البيضاء، والتي تمكنك من تحديد المواقع التي ترغب لها بالقيام بعملية التعدين، وطريقة استخدام الإضافة تتلخص في تثبيتها والسماح لها بالعمل في الخلفية وهي ستقوم برصد أي نشاط مخالف ومنعه.

الإجراء التالي هو ضرورة التحقق من مدى سلامة المواقع المشتبه فيها، ويتم اللجوء إلى تلك الطريقة في حالة ما إذا كنت لا تستخدم الطرق الماضية، حيث تقوم من خلال تلك الطريقة بفحص المواقع المشتبه فيها، ويتم هذا من خلال موقع WHO IS MINING، حيث يقوم الموقع بإجراء تحديثات يومية يتم من خلالها تضمين المواقع التي تقوم بالتعدين.

ويمكنك إجراء فحص للموقع من خلال وضع رابط الموقع في المكان المخصص له والضغط على Look up وسيتم بعدها مباشرة فحص الموقع وكذلك إظهار النتيجة، وسيقوم الموقع كذلك بإخبارك عن اسم العملة الرقمية في حالة ما إذا كان الموقع يقوم بالتعدين، ولسهولة الاستخدام يمكنك وضع الموقع في Bookmark حتى يمكنك استخدامه وقتما شئن خلال تصفح الانترنت.

الطريقة الأخيرة هي تعطيل الجافا سكريبت على المتصفح، أعلن عدد من شركات الأمن أن المواقع تقوم باستغلال جهازك في تعدين المعادن الإلكترونية من خلال زراعة مجموعة من ملقات جافا سكريبت بشكل خفي، وذلك حتى تمكنها من استغلال جهازك دون العلم بذلك، حيث تعتبر تلك البرامج واحدة من البرامج الضارة التي تلجأ إليها المواقع لاستمرار عملية التعدين حتى بعد إغلاق المتصفح، ويمكنك إلغائها من خلال إعدادات المحتوى أو إعدادات المتصفح.

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