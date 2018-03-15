شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق تشهد رواج وانتعاش ملحوظ في فترة عيد الأم بسبب العروض والتخفيضات

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ذكر رئيس لجنة المعارض وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية “بهاء ديمتري” خلال مجموعة من التصريحات أن الفترة الحالية تمثل فترة انتعاش في سوق الأدوات الكهربائية، حيث تأتي تلك الفترة بالتزامن مع فترة إحتفالات عيد الأم، والتي تعتبر فترة رواج بالمقارنة بباقي العام.

وخلال التصريحات التي قام بها ديمتري اليوم، فقد أشار إلى استغلال الشركات قرب موعد عيد الأم لتبدأ في عرض التخفيضات والإعلان عن عروض رائعة للكثير من المعروضات والأجهزة، بحيث تقوم من خلال العروض تلك بالعمل على توفير احتياجات المواطنين من الأجهزة والأدوات الكهربائية.

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و أضاف رئيس اللجنة خلال التصريحات أن حالة الركود الطويلة التي عانى منها السوق والتي استمرت لفترة 6 أشهر هي السبب الرئيسي وراء تلك العروض، والتي جاءت لإنعاش السوق من جديد والعمل عى تلبية حاجة المواطنين خاصة التابعين للشرائح المتوسطة، مضيفا أن الأسعار في السوق المحلية مستقرة بصورة ملحوظة.

هذا وتعمل الغرفة التجارية خلال الفترة الحالية على تقوية التواجد المصري في الأسواق العالمية، وتقوم الغرفة بالحرص على تحقيق هذا من خلال الإهتمام بالصادرات وتنميتها، وخاصة لدول حوض النيل والشرق الأوسط هذا بجانب الأسواق التقليدية التابعة لدول الخليج والمغرب.

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