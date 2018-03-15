ننشر لكم أسعار الأسمنت بعد الارتفاع اليوم والطن من أسمنت طرة يسجل 1165 جنيه

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شهدت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم في السوق المصرية ارتفاعات جديدة، حيث سجل سعر الطن من أسمنت شركة العربية للأسمنت المسلح اليوم نحو 1175 جنيه، وذلك بعد أن كان سعر الطن قبل الارتفاع يقدر بنحو 1065 جنيه.

وسجل سعر الطن من أسمنت بورتلاند خلال تعاملات اليوم في السوق نحو 1165 جنيه وذلك بعد أن كان سعر الطن من الأسمنت قبل الارتفاع بقيمة 1055 جنيه، ووصل سعر الطن من أسمنت الفاخر اليوم إلى 1120 جنيه.

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هذا وسجل سعر أسمنت سيناء خلال تعاملات اليوم نحو 820 جنيه، بينما وصل سعر طن مصر للأسمنت خلال تعاملات اليوم 1115 جنيه، وذلك بعد أن كان سعر الطن قبل الارتفاع يصل إلى 1095 جنيه، ووصل سعر طن العربية للأسمنت التابع للنصر اليوم 1130 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الارتفاع يقدر بنحو 1115 جنيه.

هذا ووصل سعر الطن من أسمنت السويدي خلال تعاملات اليوم إلى 1175 جنيه بعد أن كان سعره قبل الارتفاعات الأخيرة يقدر بنحو 1165 جنيه.

هذا وذكر عدد من الخبراء العقاريين خلال التصريحات التي قاموا بها بخصوص أسعار الأسمنت، أن الارتفاعات والانخفاضات التي تمر بها أسعار الأسمنت خلال التعاملات في السوق تأتي بسبب درجة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين وكذلك التنافس بين التجار، مضيفين أن الأسعار قد ارتفعت وانخفضت خلال هذا الأسبوع عدة مرات.

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