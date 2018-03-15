أسعار الطوب والجبس تشهد استقرار ملحوظ خلال التعاملات اليوم

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شهدت أسعار الطوب اليوم الخميس خلال التعاملات في الأسواق استقرار واضح، حيث سجل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سنتيمترًا خلال تعاملات اليوم 4746 جنيه للألف، ووصل سعر الطوب الرملي الخفيف اليوم 60×20×20 سنتيمترًا اليوم 550 جنيه للألف.

ووصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا خلال تعاملات اليوم إلى 3729 جنيه للألف، بينما وصل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات خلال تعاملات اليوم إلى نحو 630 جنيه للألف.

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وأظهرت التعاملات اليوم وصول سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترات خلال تعاملات اليوم إلى 495 جنيه للألف ووصل سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا خلال تعاملات اليوم إلى 839 جنيه للألف.

الجدير بالذكر أن القرارات الأخيرة للحكومة المصرية والتي تتعلق بارتفاع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات قد سببت ارتفاعات نسبية في أسعار الطوب خلال التعاملات في الأسواق، ومن المتوقع وفقا لعدد من الخبراء العقاريين أن تثبت أسعار الطوب خلال الفترة القادمة دون المزيد من الارتفاعات.

كما شهدت سوق الجبس اليوم استقرار ملحوظ بالأسعار، حيث وصل سعر جبس سيناء خلال تعاملات اليوم إلى 695 جنيه للطن، وسجل سعر الطن من البلاح اليوم 600 جنيه، بينما وصل سعر الطن من جبس السويس إلى 500 جنيه وكذلك وصل سعر الطن من أسمنت الدولية اليوم إلى 640 جنيه وسجل سعر الطن من أسمنت المعمار اليوم 635 جنيه وكان سعر الطن من أسمنت القومية خلال التعاملات اليوم يقدر بنحو 515 جنيه.

الجدير بالذكر أن أسعار الجبس في المحافظات ليست متساوية، فالأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى نتيجة عدد من آليات العرض والطلب في السوق، وكذلك مصروفات النقل.

هذا وذكر الخبراء العقاريين أن ضعف الإقبال على الجبس بالمقارنة بالإقبال على مواد البناء الأخرى هو السبب وراء الثبات النسبي الذي تشهده أسعار الجبس، وبالتالي فإن أسعار الجبس لا تمر بحالة التقلبات التي تعاني منها أسعار مواد البناء الأخرى.

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