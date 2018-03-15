استقرار واضح في أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم وحديد عز يسجل 550 جنيه للطن

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شهدت تعاملات اليوم الخميس استقرار واضح بالأسعار، حيث وصل سعر طن الحديد اليوم “عز” 12 ألفا إلى 550 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد بشاي اليوم 12 ألفا نحو 530 جنيه، بينما وصل سعر الطن خلال تعاملات اليوم من حديد “المصريين” 12 ألفا إلى 540 جنيه، وكذلك سجل سعر الطن من حديد الجيوشي اليوم خلال التعاملات 12 ألفا نحو 400 جنيه.

هذا وسجل سعر الطن من حديد مصر ستيل 12 ألفا اليوم خلال التعاملات 400 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد العتال 12 ألفا خلال تعاملات اليوم إلى سعر 500 جنيه، بينما سجل سعر الطن من حديد المراكبي اليوم 12 ألفا نحو 430 جنيه وكان سعر الطن من حديد عطية 12 ألفا خلال تعاملات اليوم 500 جنيه وأخيرا سجل سعر الطن من حديد العشري 12 ألفا خلال تعاملات اليوم نحو 400 جنيه.

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