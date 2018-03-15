صندوق النقد يعلن موعد انتهاء المراجعة الثالثة للإصلاح الاقتصادي

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تقوم بعثة صندوق النقد الدولي، بزيارة مصر في بداية شهر مايو القادم، حتى تستكمل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، الذي تقوم بتنفيذه الحكومة، تبعاً للاتفاق المنعقد مع صندوق النقد، وقد أكد مصدر مسؤول أن المراجعة سوف تتم في أواخر شهر يونيو القادم.

كما قام رئيس البعثة باستعراض أهم التطورات عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأهم الأعمال التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن مصر قد حققت الكثير من الاستقرار في مؤشر الاقتصاد الكلي، وانخفاض نسبة كبيرة من معدلات التضخم، وهذا ما توقعه صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التزام البنك المركزي بهذا الأمر، حيث قام البنك في الدعوة إلى التوسع في الإصلاحات، وذلك حتى يُمكن الإقتصاد من توفير ما يقرب من 700 ألف فرصة عمل في العام الواحد، لتحسين مستوى المعيشة، واستجابة احتياجات المواطنين.

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وعلى جانب آخر أكدت الدكتورة “هالة السعيد” والتي تشغل منصب وزيرة التخطيط، أن مشروع “رؤية مصر 2030” هدفه الأول هو تقديم الدعم للشباب، بالإضافة إلى تحقيق معدلات النمو للمرأة المصرية، والاهتمام باحتياجات الأطفال والشباب .

كما أكدت الوزيرة خلال حضورها اجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالأمس أن مشاركة الشباب في الرؤية أمر ضروري وليس اختياري، وأن الدولة ملتزمة بوعودها أمام هؤلاء الشباب، وأن شباب مصر هم الذين سوف ينهضون بمستقبل مصر.

كما أشارت الوزيرة أن الدولة ملتزمة، وأن هذا الالتزام واضح من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتي تظهر من خلال خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يسعى إلى ارتقاء أوضاع الشباب، ومطالبتهم بالمشاركة في خطط التنمية المستدامة، مؤكدة في نهاية لقاءها أن أهم ما تسعى إليه الرؤية هو تمكين الشباب، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لهم في كل شئ.

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