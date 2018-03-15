الاستثمار: الحكومة حريصة على تمويل القطاع الخاص لتوفير فرص عمل

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على أن العديد من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشارت على حرص الجهات الحكومية على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الذي يساهم في العمل على توفير فرص عمل داخل الدولة المصرية، وأضافت أن معظم المشروعات في برنامج التعاون عبر الحدود قد تمت من خلال الحكومة المصرية لكن بعضها تم من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

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وجاء تلك التصريحات في إطار المؤتمر الذي تم تنظيمه اليوم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل الإعلان عن إنجازات ونتائج المرحلة الأولى من البرنامج بحضور رئيس مقاطعة سردينيا بإيطاليا فرانشيسكو بيجليا رو.

كما حضر فعاليات المؤتمر أيضا كل من رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة دييجو إسكالونا، والسفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، ورئيسي إدارة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط آنا كاتي، ومحافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر عن اختيار جمهورية مصر العربية من اجل إقامة فعاليات المؤتمر يأتي في إطار نجاح الدولة في إقامة المشروعات التي قامت بداخلها، ووجه التقدير والشكر على الاتحاد الأوروبي الداعم إلى الدولة المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي على حرص الوزارة على استفادة جميع المحافظات المصرية من الدعم المقدم من “الاتحاد الأوروبي، وأضافت أنه قبيل عقد المؤتمر قد تم عقد اجتماع من أجل بحث احتياجات المحافظات المصرية التي تعد الأكثر احتياجاً التي تقع على البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الدكتورة سحر نصر أن المرحلة القادمة والجديدة من البرنامج وحتى عام 2020 تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وهذه المرحلة سوف تقوم بتمويل المشاريع المختلفة، والبرنامج يهدف إلى فتح آفاق جديدة إلى جانب تعزيز التعاون والحوار مع الدول الأورومتوسطية والعمل على التمويل من خلال تلك المشروعات في المجالات الاقتصادية المختلفة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب حماية البيئة.

وقد تم توقيع اتفاق تمويل المرحلة الثانية من البرنامج ENI CBC Med 2017-2020 ، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات للمشروعات من خلال الدعوة الأولى والتي قد انتهت خلال شهر يناير السابق لعام 2018، ومن المتوقع أيضا العمل على فتح التقديم في إطار الدعوة الثانية خلال شهر سبتمبر لعام 2018.

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