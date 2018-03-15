الإسكان تعلن عن تسلم العمالة الموسمية والمؤقتة بالمدن الجديدة شهادات أمان

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبدالمطلب ممدوح بأن أجهزة المدن الجديدة تقوم خلال الفترة الراهنة بتسليم شهادة أمان المصريين إلى العمالة الموسمية والعمالة المؤقتة في إطار تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي بشأن توفير التغطية التأمينية لتلك الفئة من العمالة.

وأضاف أنه قد تم التعاون مع مسؤولين البنوك الأربعة التي تقوم على توزيع شهادة أمان المصريين من أجل تسليم العمالة الموسمية والمؤقتة في المشروعات القائمة في 6 أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة شهادات بمواقع العمل والعمل على التيسير عليهم وبالفعل تم التسليم اليوم.ن

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وأضاف أنه قد تم في موقع المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر بكل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر من تجميع العمالة ونقلهم بأتوبيسات من أجل تسليم شهادة أمان المصريين.

وأعلنت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على مكتب الوزير المهندسة راندا المنشاوي أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية تواصل خلال الفترة الحالية على تسليم شهادة أمان المصريين إلى العمالة الموسمية والمؤقتة وهناك تقارير يومية تتضمن أعداد العمالة الذين يقيمون بتسلم الشهادة.

وأضافت أن جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المختلفة تواصل تنفيذ التعليمات من أجل توفير أغطية تأمينية للعمالة في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن سواء في المدن الجديدة أو المرافق أو قطاع الإسكان.

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