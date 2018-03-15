الصناعات المعدنية: ارتفاع أسعار خام البليت عالمياً تشعل أسعار الحديد محلياً

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تابع موقع مصر 365 إعلان مجموعة من مصانع العاملة في مجال حديد التسليح أن هناك زيادة جديدة طرأت على أسعار الحديد بمتوسط مائتين جنيه للطن الواحد بسبب الارتفاع المتتالي في أسعار “خام البليت” في الأسواق العالمية والتي سجلت حوالي خمسمائة خمسة وسبعين دولار للطن الواحد.

وقد جاءت أسعار مجموعة بيشاي للحديد والتي سجلت 12900 جنيه لطن الحديد الواحد، وسجل حديد المصريين سعر 12850 جنيه للطن الواحد، فيما أعلنت مجموعة الجيوشى للصلب عن سعر الطن 12850 للطن بزيادة تقدر بحوالي مائتين جنيه عن أخرى نشرة سعرية عن أسعار الحديد خلال الأسبوعين السابقين.

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وأعلنت “شركة بيانكو” عن سعر طن الحديد الذي سجل حوالي 12750 جنيه للطن الواحد، ولم تعلن مصانع حديد عز عن أسعارها إلى الوقت الراهن وسط توقعات بزيادة جديد خلال يوم الأحد القادم.

كما أعلنت مصانع العشري ومصنع مصر ستيل عن إيقاف إيداعات عملائها على حين الإعلان عن أسعار جديد خلال الأسبوع القادم، وأعلن عضو غرفة الصناعات المعدنية طارق الجيوشي أن وصول أسعار خام البليت بالأسواق العالمية إلى خمسمائة وخمسة وسبعين دولار للطن الواحد مما أدى حالة من عدم الاستقرار من قبل العديد من منتجي الحديد في الدول وكذلك المصانع المحلية.

وأعلن طارق الجيوشي أن زيادة أسعار الحديد في مصانع الحديد المحلية لا يمكن أن يتم مقارنتها مع مصانع الحديد في الدول الأخرى، وأضاف أن مصانع الحديد في مصر تعتمد في أسعارها على حساب متوسطات أسعار المواد الخام وعلى رأسها هام البليت.

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