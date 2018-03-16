قرار غير متوقع من السعودية قبل اجتماع المركزي الأمريكي

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صباح يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، برفع أسعار الفائدة الرئيسية بقيمة 0.25 نقطة، حيث يعد هذا القرار خطوة غير معتادة من قبل السلطات السعودية.

كما أشارت وكالة رويترز، تعقيباً على هذا القرار أن الهدف منه هو منع انخفاض معدلات الفائدة السعودية بنسبة كبيرة عن المعدلات الأمريكية.

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كما رفعت المؤسسة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع في البنوك التجارية لدى البنك المركزي إلى 1.75%، بينما ارتفعت معدلات اتفاقية إعادة الشراء الذي تقرض به البنوك إلى 2.25%.

كما أكدت الوكالة أن هذا القرار غير معتاد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن السلطات السعودية كانت تنتظر قرار الولايات المتحدة أولاً ثم تتخذ هذا القرار.

ويأتي هذا القرار قبيل أسبوع من اجتماع مجلس الإحتياطي النقدي، والذي من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء القادم، والذي سوف يتم الإعلان عن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25%.

كما أشارت مؤسسة النقد السعودي أن هذا القرار، يسعى إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وذلك بعد التطورات العالمية والمحلية، كما توقع مصرفين سعوديين أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو منع وجود أي سلبيات بين أسعار الفائدة السعودية وأسعار الفائدة الأمريكية.

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