تخفيضات كبيرة فى أسعار المنتجات المصرية بمناسبة عيد الام

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أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار قاموا بتخفيض الأسعار بمعدلات تتراوح بين 10 و15% بمناسبة قدوم عيد الأم، ووصل معدل التخفيضات إلى 30% على عدد من المنتجات الأكثر إقبالاً على الشراء من قبل المستهلكين مثل الحلل السيراميك والجرانيت.

وصرح “فتحي الطحاوي” نائب رئيس الشعبة، أن السوق يتعرض لحالة كبيرة من الركود على الرغم من هذه التخفيضات بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وأرجع ضعف المبيعات إلى حالة الكساد العظيم الذي تتعرض له أسواق الأدوات المنزلية بسبب غلاء الأسعار وقلة المعروض من الجهات الشرعية، ووجود كميات هائلة من البضائع التى تم تهريبها والتي أضرت بالأسواق والتى سببت معاناة للتاجر الملتزم والمصانع ايضاً.

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ووجه الطحاوي، بضرورة، مراجعة وزير التجارة والصناعة للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ “والذى يتعلق بتسجيل المصانع الموردة لمصر”، نظراً لعمليات التهريب التي أصبحت السبب الرئيسي عجز التجار والمستوردين عن تسجيل المصانع، وأشار إلى ضرورة تسهيل تسجيل المصانع لتدخل البضائع بشكل قانونى و رسمي وهو ما سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار ووجود منافسة حقيقية تمكن المواطن البسيط من الاستفادة .

وفى نفس السياق قال “عبد الناصر الباز”، عضو الشعبة، إنه لابد للدولة أن تهتم بالتجارة والصناعة، وإنشاء نظام الشباك الواحد فى الأقاليم والمصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وطالب بضرورة تسهيل عمليات دخول المواد الخام والمعدات التى تخدم التجارة أو المصانع، وعمل أوكازيون دائم بكل المحافظات بهدف التخلص من المخزون الهائل وعرض هذه المنتجات المصرية في أماكن المستورد.

ونوه إلى ضرورة نشر الوعي لدى المستهلك بأهمية شراء المنتجات المصرية وتشجيعها، كون المنتج المصري مربح للمصنع ومربح للتاجر ويساعد فى تشغيل الأيدي العاملة المصرية ويساعد على التطوير المستمر، وشدد على أهمية تخفيض سعر الفائدة بهدف كسر حالة الركود، وحث المواطنين على الإستثمار والتشغيل، وطالب أيضاً بتوفير المعلومات الكافية من وزارة التجارة والصناعة عن المنتجات المصرية و إنتاجها للتعرف أكثر على علاقة التاجر و المستهلك بالمنتج المصري.

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