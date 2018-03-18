ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات الأسبوع

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شهدت بداية تعاملات اليوم في البورصة ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، حيث ارتفاع المؤشر الرئيسي EgX30 إلى مستوى 17219 نقطة، وبالتالي يكون المؤشر قد ارتفع خلال بداية تعاملات اليوم بنحو 1.3%.

هذا وأظهر المؤشر EGX70 الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاع اليوم بقيمة 0.2%، بينما جاءت نسبة الارتفاع التي حققها المؤشر EGX100 بقيمة 0.4% علما بأن هذا المؤشر هو الأوسع نطاقا بين المؤشرات الأخرى.

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وخلال التصريحات التي قام بها مدير الحسابات التابع لشركة عكاظ للسمسرة “أحمد زكريا” فقد أوضح أن الارتفاعات التي حققها سهم التجاري الدولي في البورصات العالمية بقيمة 3% قد أثرت بشكل رئيسي على المؤشر الرئيسي، مضيفا أن تلك الارتفاعات قد جاءت نتيجة أعمال البنك خلال 2017.

وكذلك التوزيعات النقدية، ويعد البنك التجاري الدولي واحد من أهم البنوك التي تتمتع بأكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني كما جاء في التصريحات.

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