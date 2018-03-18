“البورصة” تصعد إلى مستوى قياسي جديد بسبب “سهم التجاري الدولي”

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تابع موقع مصر 365 ارتفاع مؤشرات سوق المال المصري بشكل جماعي في بداية تعاملات الأسبوع الجاري اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 في أولى جلسات التعاملات المالية الأسبوعية.

وقد ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 1.3% عند مستوى قياسي جديد حيث سجل حوالي 17219 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر البورصة إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0,2%، وصعد أيضا مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0,4%.

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وأعلن مدير الحسابات بشركة عكاظ للسمسرة أحمد زكريا أن ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري قد تأثر بشكل كبير بارتفاع سهم التجاري الدولي بنسبة ثلاثة في المئة بعد أن ارتفعت مؤشرات البورصات العالمية بسبب أعمال البنك خلال عام 2017 إلى جانب التوزيعات النقدية، ويجدر هنا الإشارة أن مؤشر التجاري الدولي هو صاحب أكبر وزن من الناحية النسبية في المؤشر الثلاثيني للبورصة.

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