الإسكان: تكلفة إنشاء منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 مليار دولار

منذ 1 ساعة أخبار الاقتصاد
الإسكان: تكلفة إنشاء منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 مليار دولار
مصطفى مدبولي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن مساحة مشروع المنطقة التجارية الجديدة ومركز المال والأعمال تصل إلى 124 فدان.

وكانت تلك التصريحات خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع والذي كانت فعالياته اليوم، مضيفا أن قيمة الاستثمارات في المنطقة قد وصلت إلى نحو 3 مليار دولار تقريبا، وتقوم الشركة الصينية cscec  بأعمال التنفيذ لتلك الاستثمارات.

كما أشار وزير الإسكان إلى المدة الطبيعية التي من المتوقع أن يستغرقها هذا المشروع وهي تتراوح ما بين 5 وحتى 7 سنوات، إلا أن المدة التي طالب فيها السيسي الانتهاء من هذا المشروع على حد قوله كانت 3 سنوات.

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