الإسكان تستعد لطرح 68 مشروع خدمي بالإسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديدة

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن قيام الوزارة بتنفيذ وطرح نحو 68 مشروع خدمي مختلف، حيث تقوم الوزارة من خلال تلك المشروعات بالعمل على خدمة مشروع الإسكان الاجتماعي والذي تنفذه الوزارة في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف وزير الإسكان خلال التصريحات أن منطقتي “800 فدان و ابني بيتك” هي المناطق التي تتوزع عليها وحدات الإسكان الاجتماعي.

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وقد أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس “مجدي يوسف” أن الوزارة قد تمكنت من الانتهاء من تنفيذ 3 حضانات و 3 مدارس و 5 وحدات صحية و 9 مساجد و 9 أسواق تجارية و9 كنائس، بينما تقوم الوزارة حاليا بالعمل على تنفيذ 3 وحدات صحية و 3 حضانات و مسجد وكنيسة و3 أسواق تجارية و3 ملاعب.

كما ذكر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على الانتهاء من 6 مدارس ووحدة صحية وحضانة وسوق تجارية و4 ملاعب و3 مساجد و3 كنائس بالإضافة إلى 3 ملاعب بها خدمات عامة استعداد لطرحها خلال الفترة القادمة.

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