“مستشفى النزهة” تعلن عن ارتفاع صافي أرباحها عن العام السابق بنسبة 12%

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تابع موقع مصر 365 إعلان شركة مستشفى النزهة الدولي عن صافي أرباحها عن العام السابق قد ارتفعت بنسبة اثنى عشر في المئة لتسجل 36,3 مليون جنيه مصري في مقابل العام الأسبق 2016.

وأعلنت الشركة في بيان صادر عن سوق المال المصري اليوم الموافق الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري أن إيرادات شركة مستشفى النزهة الدولي قد سجلت خلال العام السابق 2017 ما يقارب من 171,7 مليون جنيه مصري في مقابل 144,7 مليون جنيه عن العام الأسبق 2016.

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وقد قامت مستشفى النزهة الدولي بتقديم الخدمات الصحية في جميع التخصصات الطبية منها طب الأطفال، والجراحة، وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات الطبية، وتسعى شركة مستشفى كليوباترا إلى الاستحواذ على شركة مستشفى النزهة الدولي.

وقد قامت شركة كليوباترا بتقديم مشروع عرض شراء إجباري لشراء أسهم من شركة مستشفى النزهة الدولي بنسبة مائة في المئة، وقد قامت الشركة بشراء 7,2 مليون سهم في مستشفى النزهة الدولية بسعر السهم تسعين جنيهاً مصرياً، وجاري خلال الوقت الراهن دراسة العرض لتبلغ القيمة الإجمالية للعرض حوالي ستمائة وثمانية وأربعين مليون جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة أن رأس مال مستشفى النزهة الدولي بنحو 43’2 مليون جنيه مصري، موزعاً على 7,2 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد ستة جنيهات.

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