استقرار أسعار الفواكه والخضروات بسوق العبور اليوم

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تابع موقع مصر 365 استقرار أسعار الفواكه والخضروات في سوق العبور اليوم الموافق يوم الأحد مقارنة بأسعار أمس الموافق يوم السبت، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 1,75 إلى أربعة جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الكوسة ما بين 2,5 إلى 3,75 جنيه للكيلو تبعاً للبيانات الأسعار الصادرة عن سوق العبور.

أما سعر اليوسفي فقد استقر ما بين ثلاثة جنيهات إلى ستة جنيهات، وسجل سعر الجوافة ما بين أربعة إلى سبعة جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 1.5 إلى 2.5 جنيه، أما سعر الفاصوليا فقد سجلت ما بين اثني عشر إلى ستة عشر جنيهاً للكيلو الواحد.

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وسجل سعر الباذنجان البلدى ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات، أما بالنسبة إلى سعر الفلفل الحار البلدي فقد سجل سعر الكيلو أربعة جنيهات ونصف إلى ستة جنيهات للكيلو الواحد أما بالنسبة إلى سعر كيلو الفلفل البلدي فقد سجل ما بين ستة إلى سبعة جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو الملوخية ما بين أربعة إلى ستة جنيهات للكيلو، وسجل سعر الخيار البلدي ما بين 2,25 الى 3,25 جنيها للكيلو الواحد, سجل سعر كيلو البسلة ما بين ستة إلى خمسة جنيهات، وسعر السبانخ سجل سعر الكيلو ما بين اثنين إلى ثلاثة جنيهات للكيلو.

أما سعر البرتقال البلدي فقد سجل ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات، سعر كيلو البرتقال السكري سجل ما بين 4,25 إلى 5,25 جنيه للكيلو، أما بالنسبة لسعر الموز البلدي فقد سجل الكيلو ما بين أربعة جنيهات ونصف إلى خمسة جنيهات، وسعر الفراولة ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات للكيلو.

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