استقرار سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الموافق الأحد

Advertisements

تابع موقع مصر 365 استقرار سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” خلال التعاملات المالية الصباحية اليوم الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 في العديد من البنوك حيث سجل سعر بيع الدولار 17,67 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,57 جنيه مصري في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ما يقارب من 17,65 جنيه للبيع، بسعر 17,55 جنيه للشراء، كما سجل سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية سعر البيع 17,66 جنيه، وسعر الشراء 17,56 جنيه.

Advertisements

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي للشراء ما يقارب من 17,56 جنيه مصري، وسجل سعر البيع حوالي 17,66 جنيه، وسجل سعر البيع في بنك كريدي أجريكول 17,68 جنيه مصري، وسعر الشراء سجل 17,58 جنيه مصري.

أما بالنسب إلى سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس فقد سجل سعر البيع 17,67 جنيه، وسعر الشراء 17,57 جنيه، وسجل سعر البيع في بنك مصر 17,53 جنيه، وسعر الشراء سجل 17,63 جنيه، أما سعر الدولار الأمريكي فقد سجل سعر البيع 17,65 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,55 جنيه.

أقرا المزيد 4 بنوك تعلن عن حصيلة طرحها لشهادة أمان التي تقرب من نصف مليار جنيه