المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه

منذ 23 دقيقة أخبار الاقتصاد
المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه
البنك المركزي

يقوم البنك المركزي اليوم الأحد وبالنيابة عن وزارة المالية بطرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، وتأتي إجراءات الطرح تلك من قبل المركزي بهدف سد قيمة العجز في الموازنة العامة للبلاد بجانب تدبير ما تحتاجه البلاد من نفقات.

وطبقا للبيانات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي، فإن قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوم تصل إلى 6.750 مليار جنيه، وتصل قيمة الطرح الثاني لأجل 273 يوم إلى 7.750 مليار جنيه.

وتقوم الحكومة المصرية من خلال طرح أدوات الدين سواء كانت أذون خزانة أو سندات بالاستدانة المحلية، وتأتي البنوك العامة على رأس الجهات المقبلة على الشراء لتلك الأدوات التي يتم طرحها من قبل المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.

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