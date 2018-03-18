تعرف علي مميزات منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية

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تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم بعقد احتفال لوضع حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية التي تقيمها الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان أن المنطقة ستضم حوالي 20 برج ” تجاري وسكني وخدمات وإداري”، وتصل مساحة المنطقة إلى 1.7 مليون متر مسطحات بنائية، كما وتضم المنطقة أيضا أعلى برج في أفريقيا بارتفاع يصل إلى 385 متر، هذا وتقوم أحد الشركات الصينية بتنفيذ الأبراج وهي تعتبر من أهم وأكبر شركات المقاولات في العالم.

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هذا وتعتبر منطقة الأعمال جزء من المرحلة الأولى التي تقوم وزارة الإسكان بالإعداد لطرحها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تصل مساحتها إلى 40 ألف فدان، وتضم المنطقة أيضا مطبعة لطباعة النقود ومقر للبنك المركزي المصري.

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