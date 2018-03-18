شعبة إلحاق العمالة تعلن مليون وظيفة للمصريين خلال إعادة إعمار العراق 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية حمدي إمام حيث أعلن أن سوق دولة العراق هو المرشح بقوة من أجل توفير فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج خلال الفترة القادمة.

وأكد عن تراجع الطلب على العمالة المصرية في دول الخليج العربي بنسبة تصل إلى ثمانين في المئة منذ العام الأسبق 2016، وأعلن عن توقعه عن قيام شركات إلحاق العمالة بالخارج من توظيف حوالي مليون مصري في دولة العراق خلال العام الحالي 2018 مع بداية عمليات إعادة إعمار العراق.

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وأكد حمدي إمام عن تراجع الطلب على تشغيل العمالة في الخارج مما أدى إلى إلحاق الخسائر بالشركات المصرية العاملة في مجال التوظيف، وأكد على أن الشركات المصرية العاملة في مجال إلحاق العمالة بالخارج تعمل في الفترة الراهنة من أجل إضافة نشاط التوظيف إلى داخل السوق المحلي المصري من أجل خدمة رجال الأعمال والشركات في الداخل من أجل الحفاظ على بقائها.

وأعلن عن توقعه بتراجع عدد المصريين العاملين في السوق السعودي والذين بلغ عددهم ثلاثة مليون مصري ليتراجع العدد إلى اثنين ونصف مليون مصري فقط مع نهاية العام الجاري، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والتي أدت إلى فرض رسوم إضافية على المرافقين والمقيمين في المملكة إلى جانب سعودة بعض من المهن والوظائف وجعلها قاصرة فقط على السعوديين.

وأشار حمدي إمام أن العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها في الدول الخليج العربي عند عودتها أمام أكثر من حل ومنهم العمل في المشروعات القومية المصرية أو العمل على إقامة مشروعات خاصة بهم.

وأكد على أن أكثر المتضررين من تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج هي الشركات العاملة في مجال توظيف العمالة حيث أدى تراجع الطلب إلى إلحاق الخسائر بالشركات العامة في القطاع والتي بلغ عددها حوالي ألف ومائتين شركة تعمل في مجال توظيف العمالة المصرية.

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