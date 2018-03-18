تعرف على البنوك التي ستقوم الحكومة بطرحها في البورصة الفترة المقبلة

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ذكر وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” اليوم أسماء البنوك والشركات الحكومية التي تستعد الحكومة المصرية طرحها في البورصة خلال فترة تتراوح ما بين 24 وحتى 30 شهر.

وجاءت الأسماء تضم 20 شركة حكومية تتبع نشاطات مختلفة بالإضافة إلى ثلاثة من البنوك الحكومية وهي “الإسكندرية والقاهرة والتعمير والإسكان”.

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وأعلن الجارحي خلال التصريحات التي قام بها أن النسبة التي قررت الحكومة طرحها من الشركات والبنوك ستكون ما بين 15% و30% إلا في حالة واحدة وهي أن تكون حصة المال العام أقل من تلك النسبة، هذا وفقا للبيان الذي صدر اليوم عن وزارة المالية.

كما ذكر وزير المالية أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة من المتوقع أن تعادل 80 مليار جنيه، مضيفا أن القيمة السوقية للشركات المطروحة أيضا من المتوقع أن تصل إلى 430 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن إجراءات الطرح تلك والتي تستعد لها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية تأتي ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي سبق واتفقت عليها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وتهدف الحكومة من إجراءات الطرح تلك العمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات بالإضافة إلى جمع إيرادات الدولة.

وكان “طارق عامر” محافظ المركزي قد أعلن أن المركزي ينوي طرح حصص تابعة لبنكي العربي الأفريقي الدولي والقاهرة في البورصة، هذا بجانب بيع بنك المصرف المتحد والذي ترجع ملكيته إلى المركزي إلى أحد المستثمرين خلال هذا العام، وكان هذا في مارس 2016.

الجدير بالذكر أنه منذ أن قام طارق عامر بالإعلان عن طرح البنوك في البورصة، وكان هذا منذ عامين، لم يتم البدء في إجراءات الطرح تلك حتى الآن.

إلا أن بنك القاهرة قد قام بالفعل بالتعاقد مع شركة المجموعة المالية “هيرمس” وذلك من أجل التكفل بدور المستشار المالي للطرح، وقد أعلن عدد من المسؤولين التابعين لشركة هيرمس أن تبدأ إجراءات الطرح خلال الربع الأخير من العام الحالي.

الجدير بالذكر أن البيان الصادر عن وزارة المالية والذي جاء ليوضح البنوك والشركات التي سيتم طرحها من قبل الحكومة لم يذكر مطلقا بنكي المصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي.

معلومات رئيسية عن البنوك التي تستعد الحكومة لطرحها:

بنك القاهرة: بنك حكومي قد تم تأسيسه خلال عام 1952، ترجع ملكية البنك بالكامل إلى شركة مصر المالية للاستثمارات والتي ترجع ملكيتها هي الأخرى إلى بنك مصر، وفقا لبيانات البنك على الموقع الإلكتروني الخاص به، فإن البنك قد حقق أرباح في 2016 بقيمة 2.2 مليار جنيه، بينما حقق البنك في 2015 أرباح بقيمة 2.02 مليار جنيه.

البنك يضم نحو 235 فرع ويمتلك نحو 497 ماكينة صرف آلي، ويخضع منصب رئيس مجلس الإدارة إلى طارق فايد، هذا وفقا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

بنك التعمير والإسكان: من أحد البنوك الحكومية التي تم تأسيسها في عام 1979، أسهم البنك مدرجة بالفعل في البورصة، وتتوزع ملكية البنك كالتالي “نصيب هيئة المجتمعات العمرانية 29.8% و شركة مصر لتأمينات الحياة 8.9% و ريمكو للاستثمارات 9.7% ومصر للتأمين 8.3% وهيئة الأوقاف 5% وصندوق تمويل مشروعات المساكن 7.4%” هذا بجانب حصص أخرى خاضعة لملكية صناديق استثمار وأفراد.

وفقا للقوائم المالية الخاصة بالبنك والتي قام البنك بنشرها على موقعه الإلكتروني، فإن أرباح البنك خلال 2017 قد وصلت إلى 1.075 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة أرباح البنك في 2016 644 مليون جنيه، أي أن الارتفاعات التي حققها البنك خلال الفترة بين العامين وصلت إلى 66.9%.

ويضم البنك نحو 80 فرع ويمتلك 223 ماكينة صرف آلي، ويخضع منصب رئيس مجلس إدارة البنك إلى “فتحي السباعي”.

بنك الإسكندرية: تم تأسيس البنك في عام 1957، حتى عام 2006 كانت ملكية البنك بالكامل خاضعة إلى الحكومة المصرية، بعدها نجح بنك ساون باولو الإيطالي “الاسم الحالي إنتيسيا سان باولو” بالاستحواذ على نحو 80% من أسهم البنك، هذا وقامت مؤسسة التمويل الدولية في مارس 2009 بشراء 9.75% من أسهم البنك من حصة البنك الإيطالي، وبالتالي فقد تراجعت ملكية البنك الإيطالي إلى 70.25%، بينما تقدر ملكية الحكومة من البنك ب20%.

ووفقا لموقع الإلكتروني للبنك، فإن بنك الإسكندرية قد حقق أرباح في 2017 تصل إلى 2.8 مليار جنيه، بينما كانت الأرباح التي حققها البنك في 2016 تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، أي ارتفعت قيمة الأرباح بنسبة 83.8%، ويضم البنك 170 فرع ويخضع منصب رئيس مجلس الإدارة إلى “دانتي كمبيوني”.

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