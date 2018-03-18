المالية: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات المستهدف في الموازنة الجديدة

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تهدف وزارة المالية الوصول بمعدل النمو إلى 5.8%، وذلك خلال الموازنة العامة التي يتم حاليا الإعداد لها للعام المالي الجديد 2018/2019، وكذلك خفض قيمة العجز الكلي الذي تعاني منه الموازنة إلى 8.4%.

هذا بالإضافة إلى الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97% وخفض تلك النسبة خلال العام القادم لتصل إلى 88%، هذا بجانب تحقيق فائض أولي موجب.

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وذكرت التقارير أن حجم الاستثمارات التي تتضمنها الموازنة الجديدة للعام المقبل يصل إلى 100 مليار جنيه، بعد أن كانت قيمة الاستثمارات هذا العام تقدر بنحو 70 مليار جنيه، وبالتالي يمكن تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بجانب الانتهاء من جميه المشروعات القومية التي كانت قد توقفت مسبقًا.

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