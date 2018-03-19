ارتفاع جديد في سعر الحديد خلال تعاملات اليوم وبشاي يسجل 13 ألف جنيه للطن

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شهدت تعاملات اليوم ارتفاع جديد في أسعار حديد بشاي، حيث ارتفعت الأسعار من جديد وبالتالي تكون الأسعار قد واصلت الارتفاع الذي بدأته منذ تعاملات أول الشهر الجاري.

حيث ارتفع سعر طن حديد بشاي اليوم بقيمة 100 جنيه، وبالتالي فقد وصل سعر الطن خلال تعاملات اليوم إلى 13 ألف جنيه، هذا وفقا للتصريحات التي قام بها رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد.

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ووصل سعر طن الحديد لشركة السويس للصلب خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألف و 875 جنيه، بينما وصل سعر طن الحديد في شركة الكو ستيل خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألف و 850 جنيه.

بينما شهدت أسعار الحديد في الشركات المتبقية استقرار ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الطن من حديد عز اليوم 12 ألف و 790 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد المراكبي اليوم إلى 12 ألف و650 جنيه، بينما سجل سعر الطن من حديد الجيوشي اليوم 12 ألف و850 جنيه.

وشهد سعر الطن من حديد شركة الجارحي اليوم استقرار واضح خلال التعاملات، حيث وصل سعر الطن خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألف و750 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد المصريين خلال تعاملات اليوم 12 ألف و850 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الطن من حديد شركة حديدنا، فقد وصل خلال تعاملات اليوم إلى 12 ألف و 750 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد شركة قوطة اليوم 12 ألف و 700 جنيه، بينما وصل سعر الطن من حديد شركة سرحان اليوم إلى 12 ألف و600 جنيه.

الجدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية قد شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسعار الحديد، وجاءت شركتي بشاي وعز على رأس الشركات التي ارتفعت أسعار الحديد فيها، ويرجع الخبراء سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر خام البليت، والذي يعتبر المادة الخام الرئيسية التي تقوم عليها صناعة الحديد.

ويتم احتساب تلك الأسعار من خلال سعر المصنع بالإضافة إلى المكاسب التي يقوم التجار بإضافتها عليها، حيث تختلف قيمة المكاسب التي يضيفها التجار وبالتالي تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

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