البورصة: طرح الشركات الحكومية يجذب المستثمرين الجدد وينعش السوق

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أعلن نائب رئيس البورصة المصرية “محسن عادل” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن عودة المستثمرين وإنعاش السوق يأتي من خلال طرح الشركات الحكومية في البورصة، وذلك بسبب نظرة الإغراء والجاذبية التي تتكون لدى صغار المستثمرين في البورصة، وذلك لإعتبارهم البورصة بمثابة مصدر ربح.

كما أضاف خلال التصريحات أن القطاعات الجديدة التي ستشملها حركة الطروحات التي ستقوم بها الحكومة في البورصة من المؤكد أن تمثل عنصر إضافي للجذب.

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وقامت وزارة المالية بالأمس بالإعلان عن البنوك والشركات التي ستقوم الحكومة بطرحها خلال الفترة المقبلة في البورصة، ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي ستتم من قبل الحكومة حيث ستضم المرحلة الأولى 20 شركة و3 بنوك.

وأشار نائب رئيس البورصة إلى عمليات الطرح الجديدة التي ستقوم بها الحكومة باعتبارها بمثابة فرص استثمارية جاذبة للكثير من المستثمرين، حيث من المتوقع أن يتسبب هذا في انتعاش السوق، وبالتالي فإن البورصة المصرية ستشهد استعادة للبريق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المتوقع أن تشهد البورصة دخول رأسمال جديد مع دخول أسهم كبرى للتداول في عدد من القطاعات الجاذبة، وأكد أن الطروحات الجديد تعتبر بمثابة رسالة إلى المستثمرين مضمونها أن السوق المصرية لا يزال محتفظ بديناميكته وحيويته، هذا بجانب اعتباره مؤشر للاستقرار الملحوظ الذي يشهده السوق المصرية.

كما ستؤدي الطروحات الجديدة التي ستتم في البورصة إلى إضافة المزيد من الحيوية على السوق المصرية، وذلك في ظل دخول الكثير من المستثمرين الجدد، وتساهم هذه الخطوة في انتشار شعور الثقة في السوق المصرية والذي لا يزال يمتلك شركات كبرى يقوم بطرحها في السوق.

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