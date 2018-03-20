القرعة العلنية لـ 600 وحدة سكنية بمشروع نزهة التجمع الثالث.. موعد القرعة والتفاصيل كاملة

Advertisements

ذكرت وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندسة “نفيسة هاشم” رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن القرعة العلنية اليدوية ل600 وحدة سكنية من المقرر أن تتم يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018.

حيث تتراوح مساحة الوحدات السكنية في تلك القرعة ما بين 112 وحتى 120 متر مربع، حيث سيتم طرح تلك الوحدات على حساب تمويل الإسكان التابع للوزارة، وستكون الوحدات في منطقة المستقبل التابعة للتجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع “نزهة التجمع الثالث”.

Advertisements

وستقوم الوزارة في وقت قريب بالإعلان عن جميع التفاصيل التي تتعلق بشروط الحجز وكيفية التقديم ذلك لمن يرغب في الحجز.

وخلال التصريحات التي قام بها وكيل أول الوزارة، فإن إجراءات سحب كراسات الشروط قد بدأت منذ يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2018، في حين أن فتح باب الحجز واستقبال الراغبين في الحجز قد بدأ يوم الأحد الموافق 4 مارس 2018.

وقد قامت الوزارة بإغلاق باب الحجز في يوم الخميس الموافق 15 من مارس 2018، ووفقا للتقارير الصادرة فإن إعداد كراسات الشروط التي تم سحبها قد وصل إلى 13755 كراسة، في حين أن أعداد المتقدمين للحجز قد وصل إلى 9702 مواطن، حيث ستقوم الوزارة بتسليم الوحدات للفائزين مع نهاية العام الجاري.

وقد أعلنت الوزارة عن تخصيص نسبة من الوحدات لذوى الاحتياجات الخاصة، وهي نسبة 5%، على أن تكون النسبة المخصصة من وحدات الدور الأرضي، حيث يتم التقديم على الوحدة من خلال شهادة تأهيل مهنيي يقوم المتقدم بالحصول عليها من المجلس القومي للإعاقة.

وقد أشارت وكيل أول الوزارة إلى طريقة السداد، موضحة أن المتقدم سيقوم بإكمال مبلغ جدية الحجز حتى يصل إلى نسبة 20% من ثمن الوحدة، وبالبالغ قيمته 50 ألف جنيه، بجانب تقديم 2% من ثمن الوحدة في صورة مصاريف إدارية، ويجب أن يتم الانتهاء من سداد هذا في مدة شهرين من الإعلان عن نتيجة القرعة.

بينما يتم سداد باقي ثمن الوحدة وهي نسبة 80% بإحدى الطريقتين، الطريقة الأولى هي السداد على فترة 5 سنوات، وسيكون هذا بدون فوائد “أقساط نصف سنوية متساوية” تكون 10 أقساط/ بحيث يكون موعد سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من القرعة العلنية، بحيث يقوم المتقدم بتقديم 10 شيكات بنكية لبنك التعمير والإسكان، كل شيك به قيمة القسط وتاريخ السداد.

الطريقة الثانية تكون بنظام التمويل العقاري، ستكون على 5 سنوات بدون فوائد، عدد 10 أقساط متساوية نصف سنوية، لحين حصول المتقدم على الموافقة من جهة التمويل، وسيتم الموافقة وفقا للشروط والضوابط التي ينص عليها قانون التمويل العقاري رقم 148 التابع لعام 2001، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون والتعديلات التي أجريت عليها والسياسة الائتمانية وقرارات المركزي.

كما ذكرت أيضا أن الوحدات التي سيتم طرحها نصف تشطيب، بحيث تقوم الوزارة بتشطيب الواجهة الخارجية للعمارة والمدخل والسلم وتركيب الأبواب الخارجية للعمارة والشقق و بياض المحارة للشقق وأبواب البلكونات والغرف والشبابيك ومواسير الصرف والتغذية والكهرباء والعلب وخطوط الكهرباء حتى مكان العداد فقط.

اقرأ أيضا: خبير: ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يرجع إلى زيادة أسعار الأراضي.