مؤشرات البورصة تُظهر تباين ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم

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بدأت التعاملات في البورصة المصرية بإظهار تباين ملحوظ في المؤشرات، وكان هذا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 خلال الساعات الأولى.

حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 ليستقر بعدها عند نقطة 17016.9، وذلك بعد تراجع بقيمة 0.64%، وسجل المؤشر الخمسيني EGX 50 هو الآخر تراجع ليستقر بعدها عند مستوى 2858 نقطة وبالتالي فإن مقدار الانخفاض للمؤشر كان 0.15%.

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وعلى الجانب الآخر هناك المؤشر EGX 70 والذي سجل اليوم 889.8 نقطة وذلك بعد الارتفاع الذي حققه بنسبة 0.14%، وكذلك المؤشر EGX 100 والذي سجل اليوم 2265.5 نقطة بعد الارتفاع الطفيف الذي أظهره مع بداية تعاملات اليوم والذي جاء بنسبة 0.04%.

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