مؤشرات البورصة تُظهر تباين ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم

منذ 25 دقيقة أخبار الاقتصاد
مؤشرات البورصة تُظهر تباين ملحوظ خلال بداية تعاملات اليوم
البورصة المصرية

بدأت التعاملات في البورصة المصرية بإظهار تباين ملحوظ في المؤشرات، وكان هذا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 خلال الساعات الأولى.

حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 ليستقر بعدها عند نقطة 17016.9، وذلك بعد تراجع بقيمة 0.64%، وسجل المؤشر الخمسيني  EGX 50 هو الآخر تراجع ليستقر بعدها عند مستوى 2858 نقطة وبالتالي فإن مقدار الانخفاض للمؤشر كان 0.15%.

وعلى الجانب الآخر هناك المؤشر EGX 70 والذي سجل اليوم 889.8 نقطة وذلك بعد الارتفاع الذي حققه بنسبة 0.14%، وكذلك المؤشر EGX 100  والذي سجل اليوم 2265.5 نقطة بعد الارتفاع الطفيف الذي أظهره مع بداية تعاملات اليوم والذي جاء بنسبة 0.04%.

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