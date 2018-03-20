شعبة الخضروات: نسعي للقضاء على الأسواق العشوائية

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أكد عضو شعبة الخضار والفاكهة التابع للغرفة التجارية في القاهرة “حاتم النجيب” على ضرورة الإهتمام بزيادة المعروض من الخضروات والفاكهة داخل جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، وذلك منعا للاستغلال الذي يتعرض له المواطن بصورة مستمرة وخاصة في الأحياء الشعبية.

مضيفا أنه يجب أن تكون الأسعار منخفضة في تلك المجمعات مع المنافسة الشديدة التي تتعرض لها.

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كما تقدم عضو الغرفة أيضا بطلب ضرورة الإهتمام بالقضاء على ما انتشر بكثرة خلال الفترة الأخيرة من أسواق عشوائية، حيث تعمل تلك الأسواق على إحداث ارتفاعات غير مبررة في السوق، حيث تختلف تلك الأسواق العشوائية عن أسواق الجملة مثل أكتوبر والعبور في أنها تفتقر لوجود الرقامة التي تقوم بتنظيم الأسعار بها.

كما أكد على أن تلك الأسواق تقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغله قربها الشديد من الأحياء الشعبية التي تضم أعداد كبيرة من المواطنين، كما أنها تقوم في بعض الأحيان باحتكار السلع واستغلال الأمر.

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