البترول: طرح عدد من شركات بالبورصة خلال الفترة القادمة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز حول قطاع البترول الذي يعد من أنجح القطاعات الاقتصادية المعلقة به العديد من الآمال الاستثمارية الكبيرة في الفترة القادمة.

وأوضح حمدي عبدالعزيز أنه قد تم الاتفاق على طرح عدد من الشركات العاملة في قطاع البترول في سوق المال المصري، وأشار أنه سوف يتم طرح أربعة وعشرين في المئة من شركة إنبي في سوق المال المصري كمرحلة أولى، كما أكد على قيام الجهات المسؤولة في الدولة المصرية عن الطرح في التوقيت الذي سوف يفيد الاقتصاد المصري القومي.

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