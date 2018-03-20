المالية: نستهدف الوصول بمعدل التضخم في الموازنة الجديدة إلى 10%

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ذكرت تقارير المالية أن الهدف الرئيسي من الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/2019 هو العمل على رفع معدل النمو ليسجل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد لتتراوح ما بين 10 و 11%، وذلك من خلال معالجة مشكلة البطالة والتي تنتشر بكثرة بين الشباب.

هذا بجانب خفض نسبة العجز الكلي لتصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والعمل على استمرار الارتفاع في نسبة الاحتياطي الأجنبي لتصل إلى 5.5%، وكذلك العمل على خفض الدين العام ليصل إلى 94%.

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هذا وتعمل الموازنة الجديدة كذلك على الوصول بمعدلات الادخار إلى 10% ورفع معدلات الاستثمار إلى 15% والعمل على خفض معدلات التضخم التي تعاني منها البلاد لتصل قيمتها على المدى المتوسط إلى 10%.

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