استقرار واضح في أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم

منذ 37 دقيقة أخبار الاقتصاد
استقرار واضح في أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم
الدواجن البيضاء

شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018  داخل المزارع والأسواق استقرار واضح في أسعار الدواجن البيضاء.

حيث أعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة التابع للغرفة التجارية في القاهرة، الدكتور “عبد العزيز السيد” أن تعاملات اليوم قد أظهرت استقرار واضح في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء اليوم في الزارع 24 جنيه، على أن يصل للمستهلك في السوق بسعر 28 جنيه.

كما أضاف خلال التصريحات أن سعر كرتونة البيض قد وصل خلال تعاملات اليوم في المزارع إلى 29 جنيه، على أن يصل سعر الكرتونة للمواطن خلال التعاملات في الأسواق إلى 34 جنيه، وأشار أيضا إلى متوسط سعر الكتكوت والذي تراوح خلال تعاملات اليوم ما بين 5 و 7 جنيه، وعلى الجانب الآخر هناك سعر طن العلف والذي يسجل 7300 جنيه.

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