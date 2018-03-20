بلومبرج: مصر ترغب في بيع أسهم بعض الشركات لتوفير 5,7 مليار دولار

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وكالة بلومبرج الأمريكية والتي أعلنت عن رغبة الحكومة المصرية في بيع حصص من بعض الشركات المملوكة لها من أجل توفير ما يقارب من 5,7 مليار دولار أمريكي عن طريق بيع أسهم عشرين شركة من الشركات المملوكة للدولة المصرية بما فيها “شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات”، وشركة الشرقية للدخان.

وقد أعلنت الحكومة المصرية إن هناك عشرة من الشركات ومنها شركة مصفاة ميدور والتي يتم تداول أسهمها للمرة الأولى داخل سوق المال المصري وسوف يتم بيع حقوق ملكيتها لشركات أخرى مدرجة بطريقة فعلية داخل البورصة.

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وتتراوح قيمة الأسهم المعروضة في البورصة المصرية لتلك الشركات ما بين خمسة عشر إلى ثلاثين في المئة، وسوف يتم بيعها خلال من أربعة وعشرين شهراً إلى ثلاثين شهراً.

وقد أعلنت الحكومة المصرية بأنها قد أعلنت منذ سنتين عن بيع حصصها من تلك الشركات المملوكة للدولة المصرية إلى الاكتتاب العام كجزء من الجهود الهادفة إلى تعزيز سوق المال المصري، والعمل على إعادة هيكلة شركات القطاع العام المتضخم من خلالها وجعلها مسؤولة من المستثمرين.

وقد أعلنت بعض من الجهات المسؤولة في الحكومة المصرية بأن التركيز سوف يكون على طرح الشركات المالية وشركات الطاقة، وقد قامت وكالة بلومبرج بنقل تصريحات عن طارق الملا وزير الطاقة التي أكد فيها عن بيع أربعة وعشرين في المئة من أسهم شركة إنبي، وبنك مصر كما تضم القائمة أيضا على ثلاثة وعشرين شركة أخرى تابعة للدولة المصرية.

وقد أعلنت المجموعة المالية هيرميس في تقرير بحثي صادر عنها اليوم الموافق يوم الاثنين جاء فيه التالي “نرى أن البرنامج إيجابي بالنسبة للسوق، حيث أنه سوف يؤدي إلى سقف سوقي أكبر نتيجة الاكتتابات الجديدة، وأغطية السوق العائمة الأكبر بسبب المبيعات الثانوية للرهانات في الأوراق المالية المدرجة بطريقة فعلية”.

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