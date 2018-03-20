المالية: صرف أجور العاملين بالدولة من 25 إلى 28 فقط من كل شهر

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تابع موقع مصر 365 إصدار وزير المالية المصري عمرو الجارحي منشور تحت رقم ثلاثة لعام 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الحكومة المصرية إلى النظم الإلكترونية المحاسبية والمالية إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 89 لعام 2017 من أجل إقامة المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء المصري الصادر برقم 2374 لعام 2017، ورقم 123 لعام 2017.

ويأتي ذلك المنشور في إطار تأكيد “وزارة المالية المصرية” على جميع الوحدات الإدارية في الدولة المصرية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك جميع الهيئات والمؤسسات العامة الاقتصادية والخدمية وغيرها على ضرورة الالتزام بصرف أجور العاملين وما حكمها بداية من يوم الخامس والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين من كل شهر على أن يتم صرف المتأخرات الواردة بعد ذلك التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر الذي يليه.

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وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية عن صرف ما يتقاضاه جميع العاملين إلى جانب الأجور وما في حكمها أن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر على أن يتم صرف المتأخرات الواردة عن ذلك التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين.

وأكد المنشور على أن يستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ وأي مبالغ تستحق للعامل عند الانتهاء من خدمتها في حال توافر أحد حالات انتهاء الخدمة التي نصت عليها المادة تسعة وستين من قانون الخدمة المدنية فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي كلا الأحوال يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع العطلات والإجازات الرسمية في الدولة.

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