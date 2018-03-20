رئيس اتحاد المقاولين: أتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس سهل الدمراوي عن أسباب ارتفاع أسعار الحديد، وأضاف أن السبب يعود إلى ارتفاع رسوم الإغراق على خام الحديد المستورد من الخارج.

وأكد المهندس سهل الدمراوي أن رسوم إغراق الحديد المستورد من الخارج قد ارتفعت إلى خمسة وعشرين في المئة، وأكد إن إلغاء تلك الرسوم سوف يساهم في دعم المنافسة بين الحديد المحلي والحديد المستورد وبالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض في الأسعار مما يدعم الصناعة المصرية.

Advertisements

وأعلن عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن توقعه بانخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن رسوم الإغراق كان بنسبة تسجل حوالي ثلاثة في المئة، وزيادتها إلى خمسة وعشرين في المئة أدت إلى زيادة أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية فقط دون دول العالم باسره.

أقرا المزيدأول تعليق من مسؤولة التضامن بعد تعرضها للاعتداء بالضرب