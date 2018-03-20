أسواق مواد البناء تشهد حالة من استقرار أسعار الأسمنت اليوم

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تابع موقع مصر 365 استقرار أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء خلال التعاملات التجارية اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري لعام 2018 حيث سجل سعر الطن الواحد للشركة العربية للأسمنت المسلح مبلغ 1205 جنيه مصري للطن.

كما سجل سعر الطن لشركة أسمنت أسيوط حوالي 1185 جنيه، وسجل سعر طن شركة بني سويف للإسمنت حوالي 1180 جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت لشركة أسمنت صناعات مواد البناء حوالي 1180 جنيه، وبلغ سعر طن شركة أسمنت ميدكوم أسوان حوالي 1155 جنيه للطن.

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كما سجل سعر طن أسمنت شركة العريش حوالي 1145 جنيه، وشركة الشورى سجلت حوالي 1158 جنيه للطن، وسجل سعر طن لشركة أسمنت جنوب الوادي حوالي 1170 جنيه للطن، وسجل سعر طن شركة مصر للأسمنت قنا سعر 1175 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت كلا من “حلوان، وبورتلاند، والسويس” حوالي 1155 جنيه للطن.

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