بنك مصر يصدر بيان بمد ساعات العمل إلى 7 مساءً لتحصيل الضرائب إلكترونياً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها بنك مصر اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر مارس الجاري في بيان صادر عنه أنه قد تقرر مد ساعات العمل في خمسة وسبعين فرع تابعين للبنك حتى تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، وذلك من أجل تقديم خدمات السداد الإلكتروني لضرائب العملاء وكذلك مأموريات الضرائب المختلفة بدءاً من اليوم الموافق والعشرين وحتى يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

كما أضاف التقرير الصادر عن بنك مصر عن مد تلك الفترة من الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري إلى يوم الثلاثين من شهر أبريل القادم ماعدا أيام الإجازات الرسمية.

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وقد تضمن البيان الصادر التالي “يمكن التعامل من خلال ستة وعشرين فرع تابعين للبنك من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السابعة مساءً يومي الجمعة والسبت الموافقين الثالث والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين من مارس الجاري، والسابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أبريل القادم من أجل تقديم خدمات السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ومأموريات الضرائب المختلفة”.

ويجدر هنا الإشارة ان بنك مصر يتيح لجميع العملاء خدمة سداد الضرائب إلكترونياً من خلال شبكات فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكتروني لمدفوعات الحكومة المصرية والهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرية.

وأضاف البيان الصادر عن بنك مصر التالي “يمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة نقداً أو خصماً من الحساب الجاري، إلى جانب إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء بالإضافة إلى تواجد العديد من منافذ السداد”.

وأكد البيان أن تلك الخدمة توفر عنصر السرعة والأمان للعميل دون أي تقييد بالسداد داخل مأمورية الضرائب المسجل بها إلى جانب عدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي وعدم المخاطرة في حمل الأموال المخصصة لدفع سداد الضرائب.

كما يتيح بنك مصر إمكانية سداد الرسوم الجمركية إلكترونياً سواء للهيئات الحكومية أو الأفراد منذ شهر ديسمبر لعام 2005، حيث يمكن للعميل سداد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة من خلال فروع بنك مصر حيث تم التأثير الفوري على بيانات العميل بما يفيد قيامه بالسداد.

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